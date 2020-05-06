Казань, , 15:00 — REGNUM В Татарии с 12 мая школьники продолжат учебу в дистанционном режиме. Для учеников с 1 по 8 классы занятия закончатся 23 мая, сообщает пресс-служба минобразования РТ.

Исключение коснется школьников 9,10 и 11 классов, они завершат учебный год 30 мая. Им необходимо подготовиться к выпускным экзаменам и государственной итоговой аттестации.

Напомним, что в Татарии с 6 апреля образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало субъектам Федерации завершить обучение в 9-х и 11-х классов до 5 июня, а обучение 10-х классов — до 30 мая. Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.

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