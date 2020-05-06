Пермь, , 14:48 — REGNUM В Перми предприниматели приспосабливаются к работе в новых условиях из-за эпидемии коронавируса. Например, кейтеринг Любови Шумковой трансформировал свою деятельность от обслуживания банкетов и фуршетов в доставку горячих обедов сотрудникам предприятий, которые продолжают работу в режиме строгой самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как призналась предприниматель, изначально планировали закрыть предприятие на два месяца и уже договорились об отсрочке арендных платежей. «Но спрос на доставку горячих обедов до рабочего места оказался высок — заказчики попросили просчитать возможность поставки питания для сотрудников», — сказала Любовь Шумкова.

В середине апреля объем доставки составлял 250 обедов. В планах — двукратное увеличение их количества. Работники используют одноразовую индивидуальную упаковку.

Новыми клиентами кейтеринга стали матери, которые работают на «удалёнке», не успевают готовить на всю семью и заинтересованы в больших объемах — «чтобы на неделю».

Как пострадавшая от пандемии COVID-19, компания Любови Шумковой воспользовалась отсрочкой по уплате страховых взносов до конца 2020 года.