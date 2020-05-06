Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Двух молодых людей, демонстративно пожаривших шашлык на Сенной площади Петербурга и выложивших видеозапись в соцсети, дополнительно привлекут к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, за нарушение ограничительных мер в период пандемии коронавируса суд в Петербурге оштрафовал приезжих из Новгородской области, в возрасте 27 и 28 лет, на 25 тысяч рублей каждого. В то же время суд снял с правонарушителей обвинение в мелком хулиганстве, ранее выдвинутое полицией.

Это вызвало удивление в ГУ МВД, ведь «вызывающее поведение в центре Санкт-Петербурга особенно в текущей ситуации — во время действия ограничительных мер, по мнению полиции, есть не что иное, как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», считают в петербургском Главке.

Там пояснили, что смысл составления в отношении нарушителей протокола о мелком хулиганстве, за которое предусмотрен административный арест, заключался в принудительном приучении к соблюдению ограничительных мер.

В то же время обвинение в нарушении противопожарных норм никто не отменял, поэтому соответствующий уполномоченный орган будет решать вопрос о привлечении шашлычников-блогеров к ответственности за совершенное правонарушение.

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