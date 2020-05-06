Ханты-Мансийск, , 14:37 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 29 человек с коронавирусом. Большинство из них находятся в Сургутском районе, сообщает управление Роспотребнадзора ХМАО.

Всего с начала пандемии в Югре на 6 мая лабораторно подтверждены 537 случаев SARS-CoV-2. Из них излечились 165 человек, четверо скончались.

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 13 пациентов в медучреждениях ХМАО на 6 мая остается тяжёлым, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.