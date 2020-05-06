Москва, , 14:43 — REGNUM Сведения из Telegram-каналов не заслуживают никакого доверия, и делать по ним выводы — непрофессионально. Об этом заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобный источник информации вообще не заслуживает никакого внимания. Судить о чём-то по публикациям в Telegram — чрезвычайно непрофессионально, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил о принятии руководством регионов России решений, связанных с отменой карантинных мер. Решения отданы губернаторам, так как ситуация отличается от региона к региону, пояснил он.

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