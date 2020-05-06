Москва, , 14:31 — REGNUM

Проблема в сфере раздельного сбора мусора заключается не в низкой сознательности граждан, а в отсутствии должной инфраструктуры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 мая, комментируя инициативу Министерства природных ресурсов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о предложении министерства сделать бесплатной для граждан, сортирующих мусор, услугу вывоза таких отходов на переработку.

«Стимулировать раздельный сбор мусора, конечно, надо, но, по моим наблюдениям, проблема сейчас в этой сфере заключается не в низкой сознательности граждан, а в отсутствии должной инфраструктуры и ответственности тех, кто этот уже собранный раздельно мусор должен вывозить.

Большинство граждан давно понимают, что мусор губит не просто нашу планету в целом, а ухудшает условия жизни в конкретных городах, в сёлах, в округе. Известные протесты — тому наглядное подтверждение. Посмотрите, однако, что происходит «на земле». В Москве баки с раздельно собранным мусором стоят переполненные по два-три дня и не вывозятся. В малых городах и тем более на селе соответствующая инфраструктура вообще отсутствует.