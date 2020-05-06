Москва, 6 мая 2020, 14:30 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер. Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, детали представленного плана разъяснит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обсуждение документа состоится 6 мая на совещании с участием главы государства.
Напомним, Владимир Путин поручил правительству России и Роспотребнадзору в сотрудничестве с рабочей группой Госсовета проработать рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
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