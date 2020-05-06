Мурманск, , 14:29 — REGNUM На стройплощадке в Белокаменке, где произошло массовое заражение рабочих, от COViD-19 вылечили 156 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Рабочие проходили терапию под наблюдением медицинской службы. В результате более полутора сотен пациентов выздоровели, все их последние тесты на наличие коронавирусной инфекции дали отрицательный результат», — отметили в штабе.

За сутки в Белокаменке коронавирус был выявлен еще у 136 человек. Всего с начала пандемии опасной инфекцией здесь заразились 1937 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 выросло до 2237.