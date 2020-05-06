Краснодар, , 14:29 — REGNUM Пять тысяч комплектов одноразовой одежды для медицинских работников в сутки выпускают фабрики Краснодарского края, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Первым на выпуск защитной продукции для медиков перешло швейное предприятие из Славянского района. Также на выпуск защитной спецодежды для медиков перепрофилировались шесть предприятий в Краснодаре и Северском районе — здесь выпускают халаты, брюки, куртки, комбинезоны, шапочки, высокие бахилы, нарукавники и маски для лица, вся продукция производится из нетканых материалов.

«Промышленность Кубани в оперативном режиме перепрофилируется на выпуск остро необходимой продукции. Освоение производства одноразовой защитной одежды для наших врачей и сотрудников оперативных служб — вклад в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. После выхода на полную мощность объем выпуска составит более 5 тысяч комплектов в сутки. Этого достаточно, чтобы в первую очередь закрыть запрос медучреждений региона», — отметил вице-губернатор Василий Швец.

Предприятия, которые перепрофилировались на выпуск защитной продукции, согут рассчитывать на поддержку Фонда развития промышленности по программе «Первая необходимость»: на эти цели фонд выдает до 30 млн рублей под 1% годовых сроком на 3 года и отсрочкой погашения суммы займа на 1 год.