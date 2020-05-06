Редмонд, США, , 14:28 — REGNUM Бесплатная гоночная аркада Forza Street вышла на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. Об этом сообщалось 5 мая в ролике на YouTube-канале Xbox.

Разработчики позиционируют своё творение как «короткие кинематографические гонки». В нём геймеры смогут участвовать в заездах разной сложности и пополнять свой автопарк новыми моделями автомобилей.

Оригинальный релиз Forza Street на PC состоялся в апреле 2019 года. Эксперты отмечают, что эта игра является переименованной Miami Street.

Читайте ранее в этом сюжете: «Невесомый хирург»: авторы Hardspace: Shipbreaker рассказали о своей игре

Читайте развитие сюжета: Необычное задание: в игре Cyberpunk 2077 будут сцены пыток