Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM В Свердловской области бессимптомных пациентов, у которых выявили коронавиус, могут поселить в обсерваторах. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских на брифинге.

По словам Козловских, сейчас власти рассматривают вопрос по размещению таких граждан в организации «по типу обсервации».

"Размещение их на квартирах пока не рассматривается», — уточнил врач.

58% пациентов с коронавирусом являются бессимптомными, добавил Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 3 случая смерти жителей от коронавируса. Подтверждено 1 тысяча 353 случая заражения.