Ванкувер, Канада, , 14:23 — REGNUM Разработчики из Blackbird Interactive рассказали о ключевых механик своего предстоящего проекта Hardspace: Shipbreaker. Ролик был опубликован 5 мая на YouTube-канале издания PCGamer.

По словам разработчиков, в Hardspace: Shipbreaker игроки смогут примерить на себя роль «невесомого хирурга». Им предстоит перемещаться в условиях крайне низкой гравитации и разрушать космические корабли при помощи мощного лазерного резака.

Релиз Hardspace: Shipbreaker ожидается 16 июня 2020 года. Проект будет доступен в Steam (PC).

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