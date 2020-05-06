Москва, , 14:21 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова подробно разъяснит президенту РФ Владимиру Путину пункты плана по снятию ограничительных мер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный план ранее уже был представлен главе государства, а уже в ходе совещания 6 мая последуют подробные разъяснения.

При этом Песков отметил, что вопрос открытия российских границ не обсуждался.

Также он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом во всех российских регионах разная и каждый регион должен принимать решения по снятию ограничительных мер самостоятельно.