Ясный, Оренбургская область, , 14:19 — REGNUM В Ясненском городском округе Оренбургской области вечером 5 мая на автозаправочной станции произошел конфликт, в ходе которого использовалось травматическое оружие. Ранения получили два человека, им потребовалась медпомощь.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по данному факту полиция проводит проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

В своем комментарии правоохранители лаконичны, между тем информресурсы сообщают подробности инцидента. Ссора возникла между владельцем АЗС и двумя мужчинами. Владелец автозаправки выстрелил из травматического оружия и ранил оппонентов.

По данным портала orenburg.media, 29-летний сварщик местного предприятия получил огнестрельное ранение бедра и ушибленную рану волосистой части головы, второй мужчина ранен в плечо, кисть левой руки и левое бедро. Оба оренбуржца госпитализированы.