Уфа, , 14:40 — REGNUM Временная потеря обоняния произошла у заболевшего COVID-19 врача в Башкирии. Об этом 6 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам андролог и уролог Шемагонов Дмитрий Валентинович.

По его словам, он заразился коронавирусной инфекцией в больнице № 8 Уфы, во время приема очередного пациента. Первые четыре дня он находился дома.

В первый день он почувствовал недомогание и першение в горле. На вторые сутки у него появилась головная боль и была зафиксирована повышенная температура тела, которая с каждым последующим днем нарастала. Появился пробивной пот, пациент потерял обоняние.

Он отметил, что на пятые сутки у него появилась одышка, слабость, пассивность, а также дыхательная недостаточность. Тогда его и доставили в больницу № 8 Уфы, где он получал лечение с 14 по 30 апреля текущего года. При лечении приходилось использовать дополнительную подачу кислорода.

Сейчас Дмитрий Валентинович получает на дому амбулаторное лечение и чувствует себя удовлетворительно. Обоняние частично восстановилось.

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