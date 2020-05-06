Воронеж, , 14:14 — REGNUM Раздача георгиевских ленточек в Воронеже началась с 30 апреля, один из символов Победы раздают сотрудники крупных торговых сетей, аптек, АЗС, ленты волонтёры доставляют пожилым воронежцам вместе с продовольственными наборами. Об этом ИА REGNUM сообщил 6 мая представитель волонтёрского штаба.

По его словам, ранее в крупные торговые сети и в аптеки Воронежской области было передано около 15 тыс. георгиевских лент.

«Мы доставляем каждому гражданину 65 лет плюс продуктовые наборы и георгиевские ленты. Каждая лента, которую мы доставляем с продуктовым набором, она упакована в индивидуальную упаковку, предварительно продезинфицирована. То есть мы обрабатываем их, высушиваем, вкладываем листочек, как правильно носить ленту, и вкладываем саму георгиевскую ленту. Тем самым, лента у нас не является переносчиком вируса», — рассказал собеседник агентства.

Также георгиевские ленты планируется раздавать на городских маршрутах в Воронеже — 8−9 мая водители и кондукторы маршрутов №№ 37, 20, 54 и 50 будут раздавать ленты в индивидуальных упаковках.

Жителям Воронежской области также предлагается принять участие в акции в онлайн-формате: для этого нужно сделать селфи с ленточкой, полученной в прошлом году, и разместить фото с коротким постом о значении георгиевской ленточки в соцсетях с хэштэгами #геогиевскаяленточка и #лучше дома.