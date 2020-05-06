Москва, , 14:14 — REGNUM Из-за вызванных новым коронавирусом осложнений скончался главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков). Об этом 6 мая сообщает Telegram-канал монастыря.

«Отошел ко Господу главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков)», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что игумен умер 5 мая текущего года в результате осложнений, которые были вызваны новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, игумен Тихон (в миру — Александр Яковлевич Барсуков) родился на Алтае 11 ноября 1954 года. В 1979 году окончил Алтайский государственный медицинский университет, затем работал в Медико-санитарном отделе № 27 3-го Главного управления Медздрава СССР и после окончания в 1987 году клинической ординатуры в Москве, был принят на работу в Центральную клиническую больницу восстановительного лечения при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

Весной 1996 года был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру и весной 1997 года был пострижен в монахи, исполняя роль главврача лавры. Был возведён в сан иеромонаха в 1998 году и в сан игумена — в 2010.