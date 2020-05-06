Москва, , 14:13 — REGNUM За минувшие сутки более полутора тысяч нарушений режима обязательной самоизоляции было зафиксировано в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Более полутора тысяч — 1661 — нарушений режима обязательной самоизоляции было установлено в Москве за прошедшие сутки. Все это люди, больные коронавирусом или ОРВИ, а также граждане, проживающие с ними», — сказал Данчиков.

По его словам, режим строгой самоизоляции в обязательном порядке должны соблюдать лица, заразившиеся коронавирусом в лёгкой форме, а также те, кто проживает с ними в одном жилом помещении. Все они добровольно подписывают специальное согласие на соблюдение такого режима в домашних условиях.