Калуга, , 18:49 — REGNUM В Калуге 6 мая 1975 года на площади Победы был учреждён Пост № 1 у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Пост появился как дань уважения калужан к памяти воинов, погибших за освобождение города в годы Великой Отечественный войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию городской управы Калуги.

Почётный гражданин городов Калуги, Жиздры, Бабынинского района, посёлка Воротынск и белорусского города Черикова фронтовик Иван Фёдорович Милёхин стал инициатором создания калужского Поста № 1. В годы войны ветеран принимал участие в обороне Москвы, в боях за освобождение населённых пунктов Калужской области. Сражаясь за Родину, Иван Милёхин получил пять боевых ранений и контузию. Был награждён медалями и орденами.

Первый почётный караул, заступивший на Вахту Памяти, состоял из учащихся школы № 15. К школьникам присоединились ветераны войны — Герой Советского Союза Василий Степанович Стригунов и полный кавалер орденов Славы Михаил Яковлевич Степанов. За время существования Поста № 1 в Калуге через него прошло более ста тысяч школьников.

Калужане и жители области смогут записать видео-поздравление и выложить в социальных сетях с хештегом #КалужскомуПосту45лет и принять участие в онлайн-викторине, посвященной этой дате.

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