Москва, , 14:06 — REGNUM Правнучка участника Великой Отечественной войны Петра Матвеевича Викторчика Ксения смогла найти родственников, проживающих в других городах России. Помог жительнице города Клин Московской области в этом патриотический проект ОНФ «Памяти героев».

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В марте девушка записала и разместила видеоролик, в котором рассказала о жизни и подвиге своего прадеда, а уже меся спустя координаты Ксении у организаторов проекта запросил Антон Тарасов из Иркутской области. Как оказалось, он приходится Петру Викторчику родственником.

«Родственники героя связались между собой. Кроме того, выяснили, что у участника войны есть внук Алексей Викторчик, который проживает в Красноярском крае, с ним Ксения из Клина связалась по видеосвязи», — рассказали в ОНФ.

Добавим, что проект «Памяти героев» направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения.