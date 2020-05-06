Казань, , 14:16 — REGNUM В Казани в Авиастроительном районе строительство мечети «Тауфик» началось с подготовки котлована под фундамент будущего молельного дома, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман РТ.

Площадь новостройки составит 263 кв. метра. Двухэтажную мечеть возведут на улице Лечебная, 7. Здесь будут расположены мужской и женский молельные залы, два класса для занятий, а также комнаты для тахарата. Строительство молельного дома планируют завершить в 2022 году.

Инициатором строительства мечети выступает Тайфик Сафин — бывший руководитель городской больницы № 12. Любой житель республики может принять участие в строительстве путем пожертвования средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая мечеть на екатеринбургской Сортировке будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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