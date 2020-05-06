Рига, , 14:00 — REGNUM Представители Агентства гражданской авиации Латвии (CAA) прекратили активные поиски пропавшего два дня назад дрона, ограничения на использование воздушного пространства страны на высотах не превышающих 5930 метров отменены. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 6 мая представитель CAA Айвис Винцев.

«Сейчас поисковые работы ведутся в пассивном режиме. Если жители увидят дрон в лесном массиве или на открытом пространстве, мы призываем их сообщить нам», — сказал Винцев.

По его словам, в данный момент аппарат даже теоретически не может находится в воздухе, так как запас топлива кончился.

Напомним, вес беспилотника равнялся 26 кг, длина три с половиной метра. Летательный аппарат принадлежал компании UAVFactory, являющейся поставщиком и тесно сотрудничающей с минобороны Латвии.