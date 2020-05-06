Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM В Ростовской области ни один госпиталь, развёрнутый для пациентов с коронавирусом на базе лечебных учреждений, не должен работать без средств индивидуальной защиты для медиков. На это указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUMА 6 мая.

«Ни один ковидный госпиталь не должен работать сегодня без запаса средств защиты для медиков. Это недопустимо», — сказал глава региона в ходе регионального оперштаба.

Напомним, что сотрудники Центральной районной больницы Константиновского района ранее записали видеообращение к донскому губернатору, в котором пожаловались на нечеловеческие условия работы. Медики также пожаловались на дефицит средств индивидуальной защиты, в связи с чем они повторно используют одноразовые медицинские халаты после дезинфекции.

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