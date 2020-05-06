Москва, , 13:58 — REGNUM Со временем в Москве могут ввести ограничение на максимальное количество парковок при строительстве новых жилых домов. Об этом 6 мая рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на онлайн-конференции, посвящённой изменению городов после режима самоизоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Думаю, мы начнем ограничивать количество паркинга. И пока на сегодняшний день ограничений нет, нам кажется, может быть еще больше, и люди хотят каждому гарантированное машиноместо», — отметил чиновник.

Однако со временем ситуация, скорее всего, будет меняться. Количество автомобилей перестанет расти, а люди все больше начнут предпочитать общественный транспорт или каршеринг.

«Думаю, личный транспорт будет терять популярность со временем. Картинки с океаном машин вокруг торговых центров останутся в прошлом. Пик автомобилизации прошёл, мы переболеваем болезнь, что машина — признак достатка. Это было в Европе и США и сейчас они выходят из этого, и мы тоже выйдем», — заявил Кузнецов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рынку недвижимости предрекли обвал на 50–70%