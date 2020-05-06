Лондон, , 13:56 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции может нанести серьезный удар по независимым СМИ во всем мире. Об этом 6 мая сообщает The Guardian.

Причиной тому, считают журналисты, является финансовый кризис, вызванный карантинными мерами, предпринимаемыми многими странами. В частности, речь идет о падении спроса на рекламные услуги, которые поставили под угрозу многие СМИ, зарабатывающие за счет рекламы.

Многие издательства вынуждены обращаться за дотациями к государству, которое, что вызывает у экспертов опасение, может, таким образом, влиять на редакционную политику СМИ, оказывая поддержку в обмен на лояльность.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции в мире подтолкнула многие правительства к введению чрезвычайных ограничительных мер, нанесших удар по мировой экономике.

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