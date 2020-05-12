Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Накануне Великой Отечественной войны в Новосибирской области проживало около 4 млн человек, в городе Новосибирске — около 400 тысяч человек.

За годы войны на фронт ушли более 600 тыс. новосибирцев. Около 180 тысяч не вернулись домой.

Многие новосибирские предприятия заработали именно в годы войны. В первые месяцы войны в Новосибирскую область были переброшены оборудование и кадры 34 оборонных заводов, четырёх НИИ, восьми строительных и монтажных трестов и проектных организаций.

Победу Новосибирск встретил сильно изменившимся — к 1945 году численность увеличилась до 605 тысяч.

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