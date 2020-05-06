Москва, , 13:50 — REGNUM В «Единой России» собрали более 70 млн рублей членских взносов на оказание помощи гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба партии.

«До начала майских праздников наши коллеги-однопартийцы перечислили на эти цели 26 млн рублей. Хотел бы сказать всем большое спасибо. По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 млн. Сбор средств продолжается», — сообщил в ходе онлайн-совещания с регионами секретарь Генсовета, член Совфеда Андрей Турчак.

Деньги направят на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников, а также адресную поддержку граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал единороссов, прежде всего, депутатов Госдумы, членов Совфеда выплатить членские взносы в размере зарплаты.

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