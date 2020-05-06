Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM В Петербурге праздничные парады и концерты зрители будут смотреть по трансляциям. Основные памятные мероприятия запланированы на 8 и 9 мая. Об этом сообщил 6 мая глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция в пространстве «Ленрезерв» (фото 2019 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 8 мая главы районных администраций возложат венки и цветы к местам захоронений погибших и умерших военнослужащих, защитников и жителей блокадного Ленинграда, к памятным обелискам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов с той же целью побывает на площади Победы и на Пискаревском мемориальном кладбище.

9 мая в 10:00 в Петербурге состоится воздушная и морская часть парада Победы, которые можно будет увидеть по телеканалу «Санкт-Петербург», как и фрагмент выступления Адмиралтейского оркестра военно-морской базы.

Над центром Петербурга в линейном строю пройдут боевые самолеты Западного военного округа, на Неве пришвартуются несколько боевых кораблей и катеров Балтфлота.

В 10:00 к гражданам РФ обратится президент Владимир Путин, его речь покажут в прямом эфире. С 10:00 до 12:00 на Стрелке Васильевского острова будут гореть факелы Ростральных колонн. Затем их зажгут еще раз в 15:00.

В 12:00 произведут памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости. На Невском проспекте и других центральных улицах начнут транслировать песни о войне и «музыку Победы», это продлится около двух часов.

Также в полдень патриотическое объединение «Ленрезерв» представит уникальную экскурсионную программу с элементами концерта и демонстрацией архивных записей, которую смогут посмотреть в сети все желающие.

Все российские дома культуры по всему миру 9 мая в 15:00 будут транслировать концерт из петербургской Капеллы под названием «Час песни великой Победы».

Горожан ждут и специально подготовленные праздничные онлайн-концерты в течение всего дня — как в интернете, так и в эфире городских телеканалов. Два больших основных концерта без зрителей пройдут на площадках Театра музыкальной комедии и БКЗ «Октябрьский».

Первый будут транслировать на телеканале «Санкт-Петербург» 8 мая в 19:00, второй — 9 мая в 19:00. Акция «Бессмертный полк» также состоится в этом году в сетевом формате.

Нашли возможность провести и традиционный для Дня Победы фестиваль «Рио-Рита». В 2020 году он будет проходить в онлайн-формате из студии в Таврическом саду.

В 19:00 традиционно будет объявлена минута молчания. В 21:50 будет предложено зажечь свечи и фонарики в окнах, чтобы вспомнить о погибших в годы Великой Отечественной войны и ушедших ветеранах, тружениках тыла, блокадниках.

В 22:00 состоится артиллерийский салют.

Все трансляции праздничных мероприятий будут выводиться на специальный сайт spbkult.ru, заявил заместитель главы комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

«Конечно, все мероприятия, которые предусматривали участие пожилых людей, ветеранов, жителей города, они отнесены на тот период, когда закончится карантин, но они обязательно пройдут. Об этом будет сказано дополнительно», — заявил Александр Ржаненков. Он призвал ветеранов продолжать мужественно переносить изоляцию, оставаясь дома.

Каждый ветеран в эти дни также получит продуктовые наборы в подарок, их получат более 60 тыс. человек. «Мы постараемся дойти до каждого. Конечно, многие в отъезде, на дачах, но тем не менее», — сказал Ржаненков. Ветеранам пытаются оказывать и психологическую поддержку.

Городские улицы было решено украсить, хоть и в сокращенном на 85% виде — в основном элементы декора появятся в местах воинской славы, на кладбищах, где будут проводиться торжественно-траурные мероприятия. Всего около 40 адресов, включая Пискаревское мемориальное кладбище, площадь Победы, Пулковский рубеж, входная группа Московского парка Победы, Серафимовское мемориальное кладбище, сквер Подводников в Кронштадте, Приморское шоссе, Дальневосточный проспект и сквер Героев-Ижорцев в Колпино. Правда, уже после 10 мая все украшения демонтируют.