Брюссель, , 13:45 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 272 человека. Об этом 6 мая рассказали в кризисном штабе бельгийского министерства здравоохранения.

Таким образом общее число зараженных с момента начала в стране вспышки эпидемии стало 50 781 человек.

При этом также сообщается о 110 умерших от COVID-2019 в результате чего общее число легальных исходов в Бельгии теперь составляет 8 339 случаев.

Кроме того, указывается, что в медучреждения помещено 2 849 пациента, 646 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии. Ещё 290 человек выздоровело и их общее число теперь составляет 12 731 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иране за сутки выявили 1680 новых случаев заражения коронавирусом.