Цхинвал, , 13:53 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 6 мая, после выявления первого случая в стране заражения коронавирусом SARS-CoV-2, распорядился принять меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«У нас подтвердился первый случай коронавируса <…> Это накладывает на нас еще большую ответственность», — цитирует пресс-служба Бибилова.

Сообщается, что президент страны распорядился выявить всех контактировавших с инфицированным SARS-CoV-2. Также он поручил обеспечить усиление контроля над соблюдением карантинных мер в больницах.

Главный санитарный врач Марина Кочиева доложила, что у всех, кто вступал в контакт с заразившимся коронавирусом, взяты материалы для исследования и результаты будут готовы «в ближайшее время».

Напомним, о первом выявленном случае заражения коронавирусом в Южной Осетии стало известно 6 мая. Инфекцию выявили у мужчины, который недавно прибыл из России. Он, согласно мерам безопасности, после прибытия в республику был помещен в карантин.

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