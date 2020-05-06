Смоленск, , 13:31 — REGNUM Новый многофункциональный медицинский центр на 60 коек сдали в эксплуатацию специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным специалистов Минобороны, в центр завезена медицинская техника: рентгенографическое оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, аппараты ИВЛ, оборудование анестезиологии и эндоскопии и прочая техника. Готовность многофункционального центра к сдаче проконтролировал лично замминистра обороны России Тимур Иванов.

Строительство велось круглосуточно. В ходе строительства принимали участие 1188 человека, 93 единицы техники. Медцентр построен за 40 суток.

По завершению строительства центра специалисты Минобороны РФ выпустили видеоролик с отображением хода строительства. Ролик опубликован на канале министерства в YouTube.