Москва, , 13:26 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко считает преждевременным говорить о выходе на плато по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

«Я думаю, что вопрос плата или не плато — тут ответ простой. Поскольку рост, прирост идёт ежедневный, я думаю это пока не плато», — заявил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

Он обратил внимание на то, что «все регионы живут по-своему: Центральный федеральный округ — в одном в формате, Северо-Западный — в другом, Дальний Восток — в третьем.

«Я думаю и сегодня президент будет этот вопрос поднимать о том, как в том числе экономическую деятельность видоизменить для того, чтобы нанести минимальный ущерб экономике. Я думаю, что про плато просто рановато говорить», — отметил министр.