Грозный, , 13:19 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Зайед Аль Нахайан поинтересовался ситуацией в Чечне и в целом в России во время пандемии коронавируса и предложил помощь. Об этом сообщил 6 мая глава Чечни Рамзан Кадырова после телефонного разговора с шейхом.

«Уважаемый шейх отметил, что им известно сложное положение, в котором оказалась Россия в связи с пандемией COVID-19. Он предложил помощь и поинтересовался, в чём нуждается наша страна и, в частности, Чеченская Республика», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».⠀По словам Кадырова, наследный принц Абу-Даби одобрил введение особых ограничительных мер в Чечне в рамках борьбы с распространением инфекции. Он также выразил надежду, что кризис вскоре будет преодолен и эпидемиологическая ситуация в России пойдет на спад.