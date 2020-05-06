Москва, , 13:19 — REGNUM Свои рекомендации о том, как должны будут работать офисы после снятия ограничительных карантинных мер, которые были направлены на борьбу с пандемией коронавируса, дал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он рассказал об этом 6 мая на своем канале в в популярном видеохостинге Youtube.

По словам врача, во-первых, работодатель должен оценить риски и определить, кто из его сотрудников входит в группу риска, а помимо того, учесть, что у не входящих в неё также могут быть такого рода родственники.

Кроме этого, медик посоветовал следить за состоянием здоровья сотрудников, для чего предложил измерять у них температуру.

Также Комаровский указал, что на одного сотрудника в офисе должно быть не менее восьми квадратных метров площади, а расстояние между их рабочими столами — не менее двух метров.

При этом он порекомендовал вести контроль влажности воздуха в рабочем помещении и обеспечивать в нем правильный воздухообмен и проветривание. Работники по приходу на работу должны мыт руки, а туалеты должны быть устроены так, чтобы человек минимально соприкасался в них с поверхностями.

Помимо того, врач отметил, что офисы должны опираться на разрешения и законодательство перед тем как начинать свою работу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в настоящее время в тяжелом состоянии.