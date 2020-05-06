Нижний Новгород, , 13:18 — REGNUM Жители всех 14 регионов Приволжского федерального округа присоединились к окружному проекту «Открытки Победы», который стал народным. Всего прислано 10 тыс. открыток, оформленных в виде рисунков, коллажей, фотографий, аппликаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Скриншот страницы интернет-проекта «Открытки Победы» Пфопобеда.рф

Проект «Открытки Победы» реализуется по инициативе аппарата приволжского полпреда Игоря Комарова в рамках 75-летия Победы и Года памяти и славы. Жители регионов присылают созданные ими работы, посвящённые «общей Победе в Великой Отечественной войне» под девизом «Мы помним. Мы гордимся».

По данным организаторов, менее чем за две недели на сайт пфопобеда. рф свои «Открытки Победы» прислали 10 тыс. жителей всех 14 регионов Поволжья. Пополнить народную коллекцию может любой желающий.

«В каждой открытке — благодарность ветеранам, гордость за свою страну и желание сохранить мир», — говорят в аппарате полпреда, отмечая, что поздравления звучат на русском и национальных языках.

Организаторы также обращают внимание на то, что есть открытки-плакаты, где рассказывается о подвигах героев, часть работа посвящена героизму в тылу. Многие авторы при создании работ использовали фотографии и письма из семейных архивов.

«Для школьников и студентов такой формат — возможность освежить знания по истории Великой Отечественной войны», — говорят в полпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья завершается песенный марафон «Наш День Победы», который стартовал 25 апреля в Мордовии и идёт от региона к региону. Он символизирует единство страны, которая сплотилась ради одной на всех общей Победы. В регионах исполняют песню на русском и национальных языках. Сегодня, 6 мая, эстафету подхватила Чувашия, где песня «День Победы» исполнена на чувашском языке.

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