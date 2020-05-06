Москва, , 13:17 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, суд Москвы арестовал почти 28,5 млн рублей. Эти средства были обнаружены на счетах бывшего руководителя центра сохранности объектов культурного наследия ведомства Владимира Цветнова.

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Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, обеспечительный арест наложен на средства в размере 9 млн рублей, $180 тыс. и €80 тыс. По данным представителя Следственного комитета, более 25 млн рублей и дорогостоящие украшения, которые не могли быть приобретены им законным путем, были изъяты у Цветнова в ходе обысков по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Москве были задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и ещё двое бизнесменов. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).