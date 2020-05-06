Великий Новгород, , 13:23 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки, 5 мая, было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество на среду, 6 мая, составляет 417 случаев. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.

Также за сутки подтвержден еще один летальный исход от COVID-19, таким образом, количество смертей достигло шести случаев.

Число выздоровевших не изменилось за сутки и составляет 56 человек. У 356 человек из числа ранее заразившихся продолжается борьба организма с вирусом.

Под наблюдением в Новгородской области на сегодня находится 1044 человека. Всего в регионе проведено 13 966 исследований на наличие коронавируса.

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