Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM Руководство системообразующего предприятия Ростовской области — завода «Ростсельмаш» — организовало служебный транспорт для сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Корпоративный трансферт введён в апреле по восьми наиболее востребованным у сотрудников предприятия маршрутам. Добраться до работы могут жители микрорайонов Суворовский, Платовский, Темерник, Александровка, Северный. Автобус также останавливается на улице Малиновского.

ИА REGNUM напоминает, что на всех донских предприятиях, продолжающих работу в условиях распространения коронавирусной инфекции и режима всеобщей изоляции, должны строго соблюдаться санитарные требования.