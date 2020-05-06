Абакан, , 13:15 — REGNUM Учебный год в Хакасии завершится 25 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в республиканском министерстве образования и науки.

Завершат обучение ученики с первого по одиннадцатый классы. Для выпускников девятых и одиннадцатых классов в индивидуальном порядке организуют консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Хакасии и других регионов России перешли на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса.

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