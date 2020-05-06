Тула, , 13:14 — REGNUM Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Тульской области увеличен в два раза, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

В частности, 28 апреля в Тульской областной клинической больнице развёрнут многопрофильный госпиталь на 570 коек, это позволило увеличить общее число коек для заражённых коронавирусом до 1229 коек (на 68% больше запланированного ранее). Подачей кислорода оборудованы 651 коек, аппаратами ИВЛ — 161.

«Нужно максимально мобилизоваться, чтобы минимизировать потери среди жителей. Мы делаем всё возможное, чтобы остановить распространение инфекции. При этом готовимся к неблагоприятному развитию событий, перепрофилируя учреждения здравоохранения, наращивая запасы необходимого оборудования и средств защиты, дополнительно привлекая медиков для лечения пациентов с коронавирусом. При этом не должна страдать и медпомощь пациентам с другими заболеваниями», — призвал ранее губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона поставил также задачу рассмотреть возможность открытия дополнительного госпиталя не менее чем на 400 коек на базе непрофильного учреждения для оказания помощи пациентов с легкой формой заболевания.

По прогнозу федеральных специалистов, пик заболеваемости в Тульской области наступит в конце мая. На данный момент в регионе подтверждено 1 тыс. 145 случаев заражения коронавирусом, 77 — за последние сутки.