Тбилиси, , 13:17 — REGNUM В Грузии наблюдается снижение темпов роста выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, несмотря на увеличение количества темпов тестирования на COVID-19. Об этом 5 мая сообщил журналистам глава Первой университетской клиники Тбилисского государственного медуниверситета Леван Ратиани.

«В последний период случаев инфицирования коронавирусом в масштабе страны стало меньше, несмотря на то, что количество тестирований увеличилось», — сказал главврач.

Он добавил, что такая статистика радует и его, и медицинский персонал столичной клиники.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 6 мая, за последние сутки было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 29 случаев выздоровления от COVID-19. Всего в стране зафиксированы 610 инфицированных SARS-CoV-2.

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