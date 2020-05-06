Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Количество смертей пациентов, зараженных коронавирусом в Казахстане, достигло 30. Об этом 6 мая заявил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев на брифинге.

По его словам, в Казахстане выявлено 4298 случаев заражения коронавирусом — около 50% приходится на Алма-Ату и Нур-Султан. Выздоровели 1299 пациентов, скончались 30.

Султангазиев отметил, что состояние 85% всех госпитализированных пациентов оценивается как удовлетворительное. 14 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 25 человек — в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца апреля власти Казахстана приступили к поэтапному смягчению карантинных мероприятий: жителям разрешили гулять во дворе и ездить на дачу. Режим ЧП в стране планируют отменить 11 мая.

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