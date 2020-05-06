Бангкок, , 13:02 — REGNUM Примерно 1700 граждан России, из числа желающих вернуться на родину, остаются на территории Таиланда, застряв там из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая сообщает посольство России в данной стране на своей странице в соцсети Facebook.

«Еще остается примерно 1700 наших граждан, которые пожелали вернуться в Россию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с момента прекращения авиационного сообщения с Таиландом из этой страны на родину вывезено 6 136 граждан РФ на рейсах, которые вылетели в разные города России.

Кроме этого, указывается, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля текущего года № 433 около 2 тысячам гражданам РФ оказывается помощь в рамках оказания социальной поддержки.

«Некоторые заявления остались неудовлетворенными в связи с тем, что они не соответствовали требованиям Положения об оказании такой помощи», — подчеркивается в сообщении и выражается благодарность всем за понимание и конструктивное взаимодействие в данных сложных обстоятельствах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что в адрес Министерства иностранных дел России была направлена дипломатическая нота с предложением обсудить противоречия в двусторонних отношениях стран, в том числе разногласия по поводу сноса памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.