Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM В Воронежской области до войны проживали почти 3,5 млн человек, после освобождения региона от оккупации численность жителей сократилась почти на миллион.

Воронеж оказался в числе городов, где были самые высокие потери среди населения в годы войны. После оккупации город был почти полностью разрушен. Через несколько недель после возвращения в свои дома, воронежцы приступили к восстановлению города. К началу 1945 года в Воронеже уже заработали более 150 магазинов, бани, столовые, школы и детсады и даже кинотеатры.

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