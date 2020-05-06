Москва, 6 мая 2020, 12:55 — REGNUM Российская Федерация находится на седьмом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Первое место занимают США — 1,2 млн случаев заражения, следом идут Испания (219 тыс.), Италия (213 тыс.), Великобритания (196 тыс.), Франция (170 тыс.) и Германия (167 тыс.).
В России, по данным на 5 мая, подтверждено 165 929 случаев заражения коронавирусом.
Всего в мире зарегистрировано 3 677 165 случаев заражения. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 257 454 человека, выздоровели — 1 204 305 человек.
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