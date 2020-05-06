Махачкала, , 12:57 — REGNUM Всероссийская акция «Геогриевская ленточка» стартовала в Дагестане в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая в республике планируется раздать более 75 тыс. символов Великой Победы, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

Отмечается, что в связи с продолжающимся в стране режимом самоизоляции патриотическая акция в этом году претерпела некоторые изменения. У волонтеров нет возможности раздавать ленточки прямо на улице, но они могут предоставить их в местах скопления людей.

Так, с 4 мая в Дагестане волонтеры и сотрудники минмолодежи развезли уже более 20 тыс. ленточек по супермаркетам, аптекам и автозаправочным станциям, где желающие смогут бесплатно получить символ Победы. Кроме того, георгиевские ленточки переданы врачам и сотрудникам полиции.

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