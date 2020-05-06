Сеул, , 12:53 — REGNUM В ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) по поиску останков солдат, погибших на Корейской войне 1950−1953 годов, будут задействованы подземные роботы. Об этом 6 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, данное решение принято с целью повышения эффективности поисковых работ.

Отмечается, что планируется начат разработку и внедрение автономных роботов, которые смогут самостоятельно выполнять поисковые работы. С их помощью военные Южной Кореи намерены находить не менее 500 останков в год.

В связи с этим, в текущем году планируется получить до 12 500 образцов ДНК родственников погибших на Корейской войне.

Отмечается, что до сих пор военным не удалось обнаружить останки 135 тыс. солдат.

Напомним, что южнокорейские военные возобновили поиски останков на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва. В прошлом году на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 2030 фрагментов тел 261 погибшего и 67 476 вещей погибших военнослужащих.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

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