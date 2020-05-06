Москва, , 12:42 — REGNUM Рост числа заражённых коронавирусом в России объясняется в числе прочего тем, что началось ослабление режима самоизоляции, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 6 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«То, что на майские праздники будет подъём заболеваемости, уже прогнозировалось, — сказал он. — Это связано с тем, что режим самоизоляции две-три недели назад был немного гражданами нарушен. К счастью, рост числа заболевших невысокий. В РФ долго держался невысокий уровень заболевших, потому что первые полторы недели самоизоляции были достойные и люди соблюдали её режим. Потом пошло расслабление. Стали посещать общественные места с нарушением социальной дистанции. Потом был всплеск, связанный с пропусками, когда люди начали в панике давиться, чтобы пройти в метро».

Как пояснил Тимаков, «все эти всплески сейчас отыгрываются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России число вылечившихся от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, за минувшие сутки составило 1462 человека.