Москва, , 12:41 — REGNUM Дефицита реанимационных коек в России нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Сегодня в общей сложности по стране развернуто 120 тыс. коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией… Мы видим, что сегодня дефицита в реанимационных койках нет», — заявил Мурашко.

По словам министра, всего на реанимационных полках находятся где-то порядка 1200−1500 человек в стране.