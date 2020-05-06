Мадрид, , 12:45 — REGNUM Испанские медики зафиксировали смерть 244 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в течение суток 5 мая. Об этом информирует 6 мая минздрав Испании.

Ранее три дня подряд в стране регистрировали не более 200 смертельных исходов в сутки. Больше всего пациентов скончались 1 апреля — 950 человек. Всего в Испании умерли 25 857 человек с подтверждённым коронавирусом.

Новых выявленных случаев заражения за сутки — 685, ещё 2516 человек выздоровели. Всего выздоровели в Испании 126 002 пациента.

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